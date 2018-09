Ακύρωσαν γκολ που βρήκε δίχτυα στη Σκωτία επειδή θεώρησαν ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή! (vid)

Στο σουτ του παίκτη της Πάρτικ Θιστλ η μπάλα βρίσκει δίχτυα, κάτι που φαίνεται με γυμνό μάτι. Οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων πανηγυρίζουν, οι παίκτες της Μόρτον κατευθύνονται προς τη σέντρα, αλλά ο διαιτητής έπειτα από σύντομη κουβέντα με τον επόπτη ακυρώνει το γκολ γιατί εκτιμούν ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή!

Scottish football refereeing hits new low as Partick Thistle shot which hits the net is deemed to have "not crossed the line".pic.twitter.com/8sp1xhSYD3

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 2 Σεπτεμβρίου 2018