Με μπροστάρη τον Μπράουν, οι ποδοσφαιριστές της Σέλτικ πανηγύρισαν μπροστά από τη γωνία που βρίσκονταν οι οπαδοί των Ρέιντζερς, οι οποίοι φυσικά... τρελάθηκαν.

Rangers fans - Ticket for Celtic Park - £50. 2 bottles of buckie £15. Reaction to being locked in and watching @Leighgriff09 and @ScottBrown8 bamming you up. PRICELESS! pic.twitter.com/glkq4Yp9pY

— RaisedOnCeltic (@Raised_OnCeltic) 2 Σεπτεμβρίου 2018