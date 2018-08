Τέλος και ο Κέιχιλ από την Εθνική Αγγλίας!

Ημέρα αποχωρήσεων για την Εθνική Αγγλίας η σημερινή, αφού μετά τον Βάρντι σειρά πήρε και ο Γκάρι Κέιχιλ. Ο 32χρονος αμυντικός αποφάσισε να πει «αντίο» στα «τρία λιοντάρια» υποστηρίζοντας πως είναι η κατάλληλη στιγμή. «Είμαι υπερήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε μεγάλες διοργανώσεις» τόνισε στο επίσημο κανάλι της Τσέλσι ο Κέιχιλ, ο οποίος μέτρησε 36 συμμετοχές και 5 γκολ!

@GaryJCahill says he will be taking ‘a step back’ from England duty in this wide-ranging interview...

