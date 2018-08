Απέκτησε δύο Έλληνες η Ακαδέμικα!

Τις δυνάμεις τους στο πρωτάθλημα U23 της Πορτογαλίας θα μετρήσουν δύο Ελληνόπουλα, καθώς μετά την εξαιρετική τους παρουσία στις ελληνικές ακαδημίες της Σπόρτινγκ εντάχθηκαν στην Ακαδέμικα Κόιμπρα.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Πανούσης διακρίθηκε από τη Sporting CP Soccer Academy Χαλανδρίου και ο Διονύσης - Παναγιώτης Στεργιώτης, ο οποίος ειναι Ελληνοκαναδός, από το τμήμα Scouting της Sporting CP Soccer Academy Αθήνας. Η Stars of the Future του Φρανσίσκο Ζουελα μετά την Σπόρτινγκ εγκαινίασε συνεργασία και με την Ακαδέμικα με τους δύο ποδοσφαιριστές να κάνουν την αρχή!

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

«Η Stars Of The Future (SOTF) δημιουργεί ποδοσφαιριστές, προπονητές και managers του μέλλοντος. Στα πλαίσια του προσανατολισμού αυτού, η SOTF ανακοινώνει έναρξη συνεργασίας με την πορτογαλική Academica (Associação Academica Coimbra), τη μοναδική ομάδα στον κόσμο με τη φιλοσοφία του ποδοσφαιριστή - φοιτητή. Η Academica ενδιαφέρεται, φυσικά, για το ποδόσφαιρο αλλά πρωταρχικός της στόχος είναι η εκπαίδευση και διαμόρφωση ανθρώπων με μόρφωση, για αυτό και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που περνούν από τη συγκεκριμένη ομάδα ακολουθούν αυτό το μότο. Ήταν εκεί όπου ο CEO & Founder της Stars Of The Future, Francisco Zuela έκανε το ντεμπούτο του στα 19 του χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας αυτής βρίσκονται ο Παναγιώτης Πανούσης και ο Διονύσης - Παναγιώτης Στεργιώτης, οι οποίοι υπέγραψαν συμβόλαιο στην Associação Academica Coimbra Κ-23 με την εκπαιδευτικό- παιδαγωγό και Executive Manager της Stars Of The Future Ολυμπία - Χριστίνα Καλογιάννη. Ο 19χρονος τερματοφύλακας και ο 21χρονος μέσος, αντίστοιχα, είναι οι πρώτοι Έλληνες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-23 της Πορτογαλίας. Τα παιδιά αυτά συμμετέχουν στο project της Stars Of The Future και ύστερα από ένα άκρως εποικοδομητικό πέρασμα από τι ακαδημίες Sporting CP Ελλάδος και Κύπρου, συνεχίζουν την πορεία τους στην πορτογαλική Κόιμπρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Πανούσης διακρίθηκε από τη Sporting CP Soccer Academy Χαλανδρίου και ο Διονύσης - Παναγιώτης Στεργιώτης, ο οποίος ειναι Ελληνοκαναδός, από το τμήμα Scouting της Sporting CP Soccer Academy Αθήνας.

Οι παραπάνω επιτυχίες, έρχονται να προστεθούν στις μετακινήσεις δυο παιδιών από τη Sporting CP Soccer Academy Χαλανδρίου στις ΠΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Πρόκειται για τους Κουτσογούλα Θάνο και Πάλμο Νικήτα, γεννηθέντες αμφότεροι το 2004.

Η Stars Of The Future φέρνει τους γονείς δίπλα στους αθλητές, ώστε να μπορούν να έχουν κοινή γραμμή στη διαχείριση των αποφάσεων τους σχετικά με το ποδόσφαιρο και παράλληλα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η Stars Of The Future και οι Sporting CP Soccer Academy Χαλανδρίου και Αθήνας εύχονται καλή επιτυχία στα παιδιά και τους γονείς τους».