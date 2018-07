Τέλος από την Ισλανδία μετά από επτά χρόνια ο Χάλγκριμσον (pic)

Παρελθόν μετά από επτά χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Ισλανδίας αποτελεί ο Χέιμιρ Χάλγκριμσον. Ο Ισλανδός τεχνικός αποφάσισε πως ο κύκλος του έκλεισε κι ενημέρωσε πως αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «Βίκινγκς».

Υπό τις οδηγίες του η Ισλανδία κατάφερε να δώσει το παρών σε δύο συνεχόμενες διεθνείς διοργανώσεις, στο Euro 2016 και στο Μουντιάλ του 2018, έχοντας πετύχει μια σπουδαία πρόκριση επί της Αγγλίας πριν από δύο χρόνια στα γήπεδα της Γαλλίας.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 17 July 2018