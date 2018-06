Ο Φαν Μπόμελ ανέλαβε την Αϊντχόφεν (pic)

Ο Φιλίπ Κοκού αποτελεί παρελθόν από την Αϊντχόφεν και οι πρωταθλητές Ολλανδίας δεν άργησαν να ανακοινώσουν τον αντικαταστάτη του. Αυτός είναι ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν και Μπαρτσελόνα, Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος αυτή την στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του Μπερτ Φαν Μάρβαϊκ στην εθνική Αυστραλίας για το Μουντιάλ, ήταν στην Κ-19 της Αϊντχόφεν και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

PSV have appointed Mark van Bommel as their new head coach on a three-year contract.#ChapterMvbhttps://t.co/2tddY41ACt

— PSV International (@psveindhoven) 22 June 2018