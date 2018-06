Μαγική στιγμή με ασίστ του Ροζίτσκι στον γιο του! (vid)

Στη βροχερή Πράγα οι επίλεκτοι της εθνικής Τσεχίας αντιμετώπισαν την ομάδα που έφτιαξε ο Τόμας Ροζίτσκι. Ηταν ένα μεγάλο φιλικό για να τιμήσουν τον σπουδαίο παίκτη που αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γήπεδα. Λίγα λεπτά πριν το τέλος την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο έκανε ο πεντάχρονος γιος του και πήρε το ζεστό χειροκρότημα. Μάλιστα, είδε τον πατέρα του να ντριμπλάρει και να του μοιράζει ασίστ. Ο μικρός δεν αστόχησε και πανηγύρισε στην αγκαλιά του μπαμπά του.

Rosicky assists his son in his testimonial game pic.twitter.com/7pKY8yN5X6

— Osman (@OsmanZtheGooner) June 9, 2018