Οι πέντε πιο πολυνίκεις προπονητές της 5ετίας! (pic)

Ο Ουνάι Έμερι ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ και μπορεί η επιλογή του Ισπανού για τον πάγκο των Λονδρέζων να ξένισε, ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» ίσως τον έκριναν από κάτι που τους έχει λείψει αρκετά.

Συγκεκριμένα επέλεξαν να πάρουν ένα πρόσωπο που είναι μέσα στην 5άδα των προπονητών με τους περισσότερους κύριους τίτλους στα πέντε βασικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ισπανός μετρά 8 τίτλους μιας και έχει κατακτήσει 3 Εuropa League με τη Σεβίλλη, 1 πρωτάθλημα Γαλλίας, 2 Κύπελλα Γαλλίας και 2 Coupe de la League.

Από 8 τίτλους έχουν επίσης οι Αλέγκρι, Μπλανκ και Γκουαρδιόλα ενώ έναν λιγότερο (7) έχει ο Λουίς Ενρίκε.

Οι «κανονιέρηδες» την τελευταία 5ετία κατέκτησαν τρεις φορές το FA Cup (2013-14, 2014-15, 2016-17) και ισάριθμες φορές πήραν το FA Community Shield (2014, 2015, 2017).

Most major trophies in Europe's top 5 leagues since 2013-14:

8 - @UnaiEmery_

8 - Massimiliano Allegri

8 - Laurent Blanc

8 - Pep Guardiola

7 - Luis Enrique pic.twitter.com/ex28qKQu7t

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 23, 2018