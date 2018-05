Τερματοφύλακας αποβλήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι για απίστευτο λόγο (vid)

Ο Τζίμι Κόρκοραν της Ιρλανδίας πανηγύριζε έξαλλα την απόκρουση του πέναλτι αλλά μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ξέσπασε σε κλάματα.

Ο διαιτητής για την αναμέτρηση των νοκ-άουτ με την Ολλανδία τον απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη γιατί δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση βγήκε μπροστά από τη γραμμή του τέρματος για να αποκρούσει την μπάλα!

Η Ολλανδία πρoκρίθηκε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τους Ιρλανδούς να έχουν σοβαρά παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Ireland have been eliminated from the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card...

...for moving off his line too early during the penalty shootout!

