Σήκωσε τον έβδομο σερί τίτλο η Σέλτικ (vid)

Ο αρχηγός της Σέλτικ, Σκοτ Μπράουν σήκωσε την κούπα μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Σέλτικ Παρκ που πανηγύρισε στη φιέστα τίτλου για το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Οι Bhoys είχαν κλειδώσει και μαθηματικά τον τίτλο με την πεντάρα επί των Ρέινζερς στο Old Firm, απλά σήμερα το πανηγύρισαν και με την κούπα στα χέρια.

Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι! Aτελείωτη δράση στο live στοίχημα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις! (21+)

Βέβαια η φιέστα δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα καθώς η Αμπερντίν πέρασε με το διπλό (0-1), αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία για τους παίκτες του Μπρένταν Ρότζερς.

WATCH@CelticFC get the party started as they celebrate their seventh-consecutive Scottish Premiership title-win at Celtic Park. https://t.co/xDCfynVhzf

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 13 Μαΐου 2018