Τα βρήκε με Μαντσίνι η Ομοσπονδία της Ιταλίας

Σύσσωμος ο ιταλικός Τύπος υποστηρίζει πως η Ομοσπονδία της Ιταλίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Μετά την παταγώδη αποτυχία του αποκλεισμού της «σκουάντρα ατζούρα» από τα τελικά του Μουντιάλ, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας ήταν σε αναζήτηση του νέου τεχνικού της ομάδας.

Ετσι, ο Μαντσίνι, θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει την ομάδα στο Euro 2020.

Το deal μεταξύ των δύο πλευρών κάνει λόγο για διετή συνεργασία με το λογαριασμό του Ιταλού τεχνικού να φουσκώνει κατά 4.000.000 ευρώ τον χρόνο.

Roberto Mancini has found agreement to become new Italy manager, according to tomorrow Corriere dello Sport pic.twitter.com/EWlvSrJ6Lu

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 30, 2018