Η Φέγενορντ νικούσε στην Τβέντε με 1-0. Κανένα πρόβλημα για τους γηπεδούχους, που με τον Μάχερ έκαναν το 1-1 από πάσα του... Τζόουνς.

Ωστόσο, η ομάδα του Ρότερνταμ επικράτησε με 3-1

Liverpool old boy Brad Jones won't want to watch this again... #LFC pic.twitter.com/vQJB5ZgxER

— Goal (@goal) April 8, 2018