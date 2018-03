Ο Ζιρού τα πήρε στο κρανίο λόγω... Μπαπέ! (vid)

Ο Ζιρού ήταν στην μεικτή ζώνη και ενώ έκανε δηλώσεις οι ρεπόρτερς έχασαν την προσοχή τους επειδή περνούσε ο Κιλιάν Μπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν. «Θέλετε να πάτε σε αυτόν; Πηγαίνετε τότε» είπε ο φορ της Τσέλσι και πήγε να φύγει. «Οχι, όχι, όχι» του είπαν οι δημοσιογράφοι και ο Ζιρού συνέχισε να τους μιλά...

Olivier Giroud last night in the mixed zone was furious when journalists diverted their attention away from him towards Kylian Mbappé when the Chelsea man was in mid-sentence: "You want to see him? Go see him then." pic.twitter.com/LYvk7q0YCu

