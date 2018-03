10% επιστροφή στις απώλειες στον αγώνα Άσκολι - Μπάρι!(21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Ιταλός άσος δεν φημίζεται για το ύψος του καθώς είναι μόλις 1,63μ. και στο φιλικό με την Αγγλία είχε ένα... απρόοπτο. Το παιδάκι που του δώσανε να τον συνοδεύει ήταν το ψηλότερο από όλα τα άλλα και είχε σχεδόν το ίδιο ύψος με αυτόν!

When the Italian national team gave Lorenzo Insigne the tallest mascot pic.twitter.com/CutojTobRs

— SPORTbible (@sportbible) 28 Μαρτίου 2018