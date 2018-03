Η Ιταλία τιμά τη μνήμη του Αστόρι με συγκινητικό μήνυμα στη φανέλα της (vid)

Ο Αστόρι βύθισε το ιταλικό ποδόσφαιρο στο πένθος όταν τον βρήκαν νεκρό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου είχε καταλύσει η αποστολή της Φιορεντίνα πριν από ματς με την Ουντινέζε, στις αρχές του μηνός...

Όντας ιδιαίτερα αγαπητός στον ποδοσφαιρικό κόσμο της γειτονικής μας χώρας κι όχι απλά στους φίλους της Φιορεντίνα, ο Αστόρι θα βοηθήσει... από ψηλά, τους άλλοτε συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

«Ντάβιντε, θα είσαι πάντα μαζί μας» είναι το μήνυμα που θα βρίσκεται στο σημείο της καρδιάς στη φανέλα των παικτών της «σκουάντρα ατζούρα» στο αποψινό φιλικό ματς με την Αργεντινή.

#DavideSempreConNoi: The National Team remembers #Astori

"Davide with us forever" - This is the message that'll adorn the #Azzurri shirts for tonight's friendly against #Argentina in #Manchester.#VivoAzzurro pic.twitter.com/FdyVrESa53

— Italy (@azzurri) March 23, 2018