Ο Ζουέλα μαζί με Σκολάρι και Φούτρε!

Ο υπεύθυνος των ελληνικών ακαδημιών της Σπόρτινγκ και ιδρυτής της Stars Of The Future, Φρανκ Ζουέλα δίνει το παρών μαζί με το προπονητικό επιτελείο των ακαδημιών στην εκδήλωση που ολοκληρώνεται αύριο με θέμα το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Stars Of The Future είναι καλεσμένη της Sporting Clube de Portugal στο ετήσιο συνέδριο THE FUTURE OF FOOTBALL που θα

πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαρτίου στο κλειστό της Sporting CP, Pavilhao Joao Rocha,με θέμα το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο πρόεδρος της Sporting Clube de Portugal, Dr. Bruno de Carvalho, ο Luis Felipe Scolari, ο Paulo Futre

(Sporting CP, Atletico Madrid), ο Guillem Graell (Brand Director Barcelona), ο Fernando Gomes (Πρόεδρος Πορτογαλικής

Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου), ο Pippo Russo (Κοινωνιολόγος), ο Rafael de los Santos (Global Digital Director, Real Madrid), ο Angel

Herraiz (App Manager, Real Madrid) και πολλοί άλλοι.

Από την Eλληνική Aκαδημία της Sporting CP, επίσημοι προσκεκλημένοι είναι: O CEO της Ελληνικής Ακαδημίας της Sporting CP, κύριος Φρανσίσκο

Ζουέλα, ο Chief Scouting της Ακαδημίας, κύριος Γιώργος Κοκολάκης, η μάνατζερ της Ακαδημίας, κυρία Ολυμπία Καλογιάννη και ο προπονητής της Ακαδημίας, κύριος Κωνσταντίνος Σταμέλος.

Μετά το διήμερο συνέδριο, θα ακολουθήσει εκπαίδευση της ελληνικής αποστολής στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Sporting

CP ‘‘Academia Sporting CP’’, στο Alcochete της Λισαβόνας».