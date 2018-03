H Eleven Campaign ανάμεσα στους θρύλους!

H Εleven Campaign σε συνεργασία με την UEFA και το UEFA Foundation διοργανώνει το 11 Rise as One Game, στο πλαίσιο ενός φιλικού που θα γίνει στην Ελβετία ανάμεσα στους «φίλους» του Φίγκο και του Ροναλντίνιο!