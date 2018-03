Σοκ και... πέος στην Βουλγαρία! (pic)

H ΤΣΣΚΑ Σόφιας κέρδισε τη Λέφσκι στο μεγάλο ντέρμπι της χώρας και παρέμεινε δυνατά στο κόλπο του τίτλου! Ωστόσο, δεν τελείωσαν όλα εκεί, αφού η ηττημένη πέρασε στην αντεπίθεση και ζητά τη βαριά τιμωρία του επιθετικού της ΤΣΣΚΑ, Καράνγκα (πρώτος σκόρερ με 22 γκολ) για τον πανηγυρισμό του! Ο Βραζιλιάνος είχε σηκώσει ψηλά ένα μεγάλο πλαστικό πέος με το κασκόλ της Λέφσκι και φώναζε συνθήματα με τους οπαδούς της ομάδας του.

Levski are planning to file official complaints to the Disciplinary body of the Bulgarian FA and the Prosecutor’s office about the inappropriate way CSKA striker Karanga celebrated his derby winner yesterday pic.twitter.com/mJiE9PYPUl

— mshumanov (@shumansko) March 19, 2018