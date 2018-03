Ο Γιούρι της Ζόρια απάντησε στον ρατσισμό με «ψαλιδάκι» και πανηγυρισμό μαϊμούς! (vid)

Live στοίχημα όλες τις ώρες και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ζόρια πέτυχε με ένα υπέροχο «ψαλιδάκι» το 2-0 επί της Βόρσκλα Πολτάβα, οι οπαδοί της οποίας του είχαν επιτεθεί ρατσιστικά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για το ουκρανικό πρωτάθλημα.

Μετά το πολύ όμορφο γκολ που σημείωσε, ο Γιούρι κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και μιμήθηκε τη μαϊμού για να τους πικάρει, ενώ έστειλε και φιλιά προς τους οπαδούς που του έκαναν ήχους μαϊμούς.

In Ukraine's top flight, Zorya Luhansk's Iury celebrates his well taken goal by mimicking an ape, after monkey chants by Vorskla Poltava fans a few minutes earlier.

Sadly, just before and after Iury's goal you can hear monkey chants. pic.twitter.com/rdmwvSVQ5M

— Yousef Teclab (@yousef_teclab) February 27, 2018