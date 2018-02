Ο... σκληρός Σκοτ Μπράουν δεν καταλαβαίνει ούτε από κλωτσιές! (vid)

Ο αρχηγός της Σέλτικ πρόσφατα απόλαυσε τον περίπατό του στην Αγία Πετρούπολη, ενόψει της αναμέτρησης του Europa League με τη Ζενίτ, φορώντας μόνο ένα κοντομάνικο μέσα στο ψύχος των -11 βαθμών Κελσίου.

Ο Σκοτ Μπράουν απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ... σκληρός, αφού στην αναμέτρηση με την Αμπερντίν δεν κατάλαβε τίποτα από τα δύο πολύ σκληρά μαρκαρίσματα των αντιπάλων. Σηκώθηκε όρθιος και το πανηγύρισε σαν ήρωας, κερδίζοντας και την κόκκινη κάρτα του Σαμ Κόσγκροουβ που τον μάρκαρε.

Scott Brown runs Scottish fitbaw. Many have tried but no one can touch the king. pic.twitter.com/AL1OlR0fWy

— Hoidy (@Hoidy) February 25, 2018