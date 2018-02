Οπαδοί της Αϊντχόφεν απαίτησαν να εξαφανιστεί διαφήμιση με τον Σουάρες! (vid)

Σουάρες, Πογκμπά και Μέσι ήταν τα τρία πρόσωπα διαφήμισης της Adidas στο Φίλιπς Στάντιον της Αϊντχόφεν, ωστόσο η διαφήμιση εξαφανίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες μετά από τις αντιδράσεις των φίλων της ολλανδικής ομάδας!

Ο λόγος φυσικά ήταν το πρόσωπο του Λουίς Σουάρες, ο οποίος είναι ανεπιθύμητος στο Αϊντχόφεν, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Άγιαξ.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί η διαφήμιση εξαφανίστηκε από τη βιτρίνα στην μπουτίκ της PSV και αναμένεται νέα χωρίς το πρόσωπο του Ουρουγουανού άσου της Μπαρτσελόνα.

Etalage van vernieuwde winkel in stadion is leeg. En dat op de dag vd heropening. Er hing een afbeelding van o.a. Suarez. Hij beet Bakkal die toen voor psv speelde, in 2010. Online veel negatieve reacties van fans.Reactie #psv: “We hebben een verkeerde keuze gemaakt.” pic.twitter.com/BQ8Rsnk2ff

— rogiervanson (@rogiervanson) February 16, 2018