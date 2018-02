Πως να επιβιώσεις στον... σκληρό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου (vids)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Sunday League της Αγγλίας όπου παίκτης φαίνεται να ξαπλώνει στο έδαφος αντίπαλό του με ένα δολοφονικό μαρκάρισμα με τα δύο πόδια α λα καράτε!

We all know someone that tackles like this... pic.twitter.com/QJ0POAbBSk

— Sunday League FC (@SundayLeagueFC) February 6, 2018