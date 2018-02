Διαιτητής δεν βγάζει άκρη για γκολ οφσάιντ επειδή την κάμερα του VAR καλύπτει σημαία! (vid)

Το περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Άβες με την Μποαβίστα, όταν οι παίκτες της δεύτερης διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ στο τρίτο τέρμα των γηπεδούχων.

Πράγματι ο Βίτορ Γκόμες κάνει το 3-0 από θέση οφσάιντ, ωστόσο ο διαιτητής όταν πήγε να συμβουλευτεί το VAR διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να διαμορφώσει άποψη καθώς την κάμερα κάλυπτε μια μεγάλη σημαία οπαδού από την κερκίδα!

Τελικώς το γκολ μέτρησε κανονικά με την Άβες να επικρατεί με 3-0 της Μποαβίστα!

absolute scenes in Portugal tonight, Boavista concede a blatantly offside goal but the ref can't use VAR to prove it because someone was blocking the camera with a giant flag pic.twitter.com/pJQkwef6iu

— alex (@illiquidswords) February 7, 2018