Δανεικός με οψιόν αγοράς ο Λέοβατς (pic)

Οι Κροάτες θεωρούν δεδομένη την απόκτηση του Μάριν Λέοβατς, τον οποίο περιμένουν πως και πως στη Ριέκα για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για δύο σεζόν (2013-14, 2014-15) πριν πωληθεί στον ΠΑΟΚ.

Η επιστροφή του Λέοβατς στο κροατικό πρωτάθλημα γίνεται με όρους, που ικανοποιούν και τις τρεις πλευρές: Ο δανεισμός του έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και έχει μπει οψιόν αγοράς από τη Ριέκα, ενώ ο ποδοσφαιριστής χάρισε, ουσιαστικά, 150.000 ευρώ από τις ετήσιες απολαβές (κοντά στις 500.000 ευρώ) του προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, καθώς η κροατική ομάδα δεν μπορούσε να υπερβεί το μπάτζετ της.

OFFICIAL | Marin Leovac returns to Rijeka from @PAOK_FC on a loan until June 2018 with a buying option.

— Rijeka Transfer News (@RijekaTransfers) 6 Φεβρουαρίου 2018