Θύμισε Μπαρτσελόνα η Σεντ Μίρεν: Σκόραρε με έξι πάσες σε 17 δευτερόλεπτα! (vid)

Η Σεντ Μίρεν πέρασε νικηφόρα με 1-2 από την έδρα της Ντανφέρμλιν, ανοίγοντας το σκορ με έναν εντυπωσιακό τρόπο, αφού κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αλλάζοντας έξι πάσες μέσα σε μόλις 17 δευτερόλεπτα!

Η σκωτσέζικη ομάδα ανάρτησε το γκολ αυτό στο twitter και μάλιστα φρόντισε να μάθει τη γνώμη της Μπαρτσελόνα, ρωτώντας την αν αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα είναι ελκυστικό!

«Το κάνουμε σωστά Μπαρτσελόνα;», ήταν το σχόλιο της Σεντ Μίρεν στο twitter...

| Are we doing this right, @FCBarcelona? pic.twitter.com/KKZCUFN8gs

— St Mirren Official (@saintmirrenfc) January 29, 2018