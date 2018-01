Ο Ριέρα κρέμασε τα παπούτσια του στο... δάσος! (pics)

Στα 35 χρόνια και έχοντας περάσει από 11 ομάδες (Μαγιόρκα, Μπορντό, Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Γαλατασαράι, Γουότφορντ, Ουντινέζε, Ζαβρτς, Κόπερ), ο Αλμπερτ Ριέρα βάζει τέλος στην καριέρα του.

Ο Ισπανός, που πέρασε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010-2011 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σ΄ένα δέντρο και δηλώνει ανυπόμονος για το επόμενο βήμα του.

Τώρα αν το δάσος είναι συμβολικό, μάλλον ο Ριέρα θα γίνει... ξυλοκόπος ή δασονόμος.

«Η σωστή στιγμή να πω αντίο σαν παίκτης. Ευχαριστώ τους συλλόγους και τους οπαδούς που ήταν μαζί μου απο το 2001 μέχρι σήμερα. Περήφανος και ευγνώμον για το ότι συνυπήρξαμε αυτά τα 17 χρόνια. Τώρα, είναι ώρα να κοιτάξω μπροστά, ανυπομονώ για το επόμενό μου βήμα», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Right time to say BYE as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along this way with me from 2001 till today. Proud and thankful for the way we have been together during 17 years.

Now time to look forward and impatient for my new step!#thanks #football pic.twitter.com/hSX1wwa3ms

— Albert Riera (@11RIERA11) January 23, 2018