Οκτώ νεκροί από φωτιά την ώρα που έβλεπαν Μπράγκα-Μπενφίκα (pics)

Σε πολυόροφο κέντρο στην περιοχή της Τοντέλα ξέσπασε πυρκαγιά την ώρα του Μπράγκα-Μπενφίκα.

Περίπου 70 άτομα που ήταν στο εν λόγω κέντρο για να δουν το ματς, είδαν τη φωτιά να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα.

Ετσι, 8 εξ αυτών δεν πρόλαβαν να σωθούν ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη στον καυστήρα θέρμανσης.

BREAKING: At least 8 dead and 34 others injured after a reported boiler explosion and fire at a building in Tondela, Portugal pic.twitter.com/4VxFIye5cl

