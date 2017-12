Νικήθηκε από τον καρκίνο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Μποαβίστα (pic)

Ο Εντού Φερέιρα ήταν 20 ετών και έδινε μάχη από το Νοέμβριο του 2016 με την ανίατη ασθένεια. Η Μποαβίστα τον στήριξε με κάθε τρόπο, ανακοινώνοντας τη συγκινητική ανανέωση του συμβολαίου του και για την επόμενη χρονιά, ενώ ο νεαρός ποδοσφαιριστής προσπαθούσε να νικήσει το «τέρας».

Για την περίπτωση του νεαρού Φερέιρα είχε κινητοποιηθεί και ο συμπατριώτης του, Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε στείλει μια φανέλα του με την Εθνική ομάδα στον συνάδελφό του, με την υπογραφή του και το μήνυμα: «Μείνει δυνατός».

Τελικά, ο Πορτογάλος δεν τα κατάφερε, με τα στενάχωρα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο της Ιβηρικής χερσονήσου να είναι διάχυτα και τον σύλλογο να τον αποχαιρετά με ένα λιτό, αλλά φορτισμένο ποστ στο twitter: «Δεν θα ξεχαστεί ποτέ»...

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ

— Boavista FC (@boavistaoficial) 24 Δεκεμβρίου 2017