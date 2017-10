Ο Κύργιος τα μάζεψε και έφυγε από τον αγώνα! (vid)

Γρήγορο Στοίχημα σε Κορυφαίες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Όσο είναι το ταλέντο του άλλο τόσο είναι το μυαλό που του λείπει.

Ο Νικ Κύργιος απογοήτευσε για ακόμη μια φορά με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα.

Ο 22χρονος Ελληνοαυστραλός δήλωσε παραίτηση, αφού είχε χάσει με 7-6 το πρώτο σετ κόντρα στον Στίβ Τζόνσον. Κι όλα αυτά διότι δεν του... άρεσε η διαιτησία και το κοινό.

Ετσι, ύστερα από 47 λεπτά αγώνα χαιρέτησε τον αντίπαλό του και τον διαιτητή αλλά και τον... αγώνα!

I am not judging Kyrgios until I know the full story but this looks terrible. #SHRolexMasters pic.twitter.com/rPlapyepug

— Bryce Parker (@bryce_parker26) October 10, 2017