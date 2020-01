Eντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Ελ Αραμπί τον τελευταίο καιρό, μετρώντας 10 γκολ στις τελευταίες 7 αναμετρήσεις του Ολυμπιακού.

Αυτό είχεLeague σαν αποτέλεσμα να αποθεωθεί μέσω ανάρτησης από το Europa League.

Δείτε τι έγραψαν

oussef El Arabi has 10 goals in his last 7 games for Olympiacos (all competitions) #UEL pic.twitter.com/m039NK19sV

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 13, 2020