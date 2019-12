Η πρώτη φάση των νοκ-άουτ της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έστειλε τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με τη φετινή τρομερά προβληματική Άρσεναλ, ωστόσο, σε δύο μήνες από τώρα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι Λονδρέζοι...

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπο εκπρόσωποι του αγγλικού ποδοσφαίρου μπορούν να δουν... πιο μακριά στο τουρνουά, με την αξιοθαύμαστη Γουλβς του Νούνο Σάντο να κληρώνεται με την Εσπανιόλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκει απέναντι τη Μπριζ.

Από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια λόγω και του ποδοσφαίρου που παίζουν, είναι αυτό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης – που πέρυσι αποκλείστηκε στα πέναλτι στα ημιτελικά από την μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου Τσέλσι – με την Ζάλτσμπουργκ που κέρδισε το χειροκρότημα στη φάση των ομίλων του Champions League.

Με τη Σέλτικ η Κοπεγχάγη των Ζέκα, Σωτηρίου, Παπαγιαννόπουλου, με την Βασιλεία ο ΑΠΟΕΛ που πέρασε με ιστορική νίκη επί της Σεβίλλης, με την Λουντογκόρετς η Ίντερ του Αντόνιο Κόντε που αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή από τ' αστέρια. Ζευγάρι... Champions League το Σαχτάρ – Μπενφίκα, με τη Γάνδη η Ρόμα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Γουλβς – Εσπανιόλ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπασακσεχίρ

Χετάφε – Άγιαξ

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Πόρτο

Κοπεγχάγη – Σέλτικ

ΑΠΟΕΛ – Βασιλεία

Κλουζ – Σεβίλλη

Ολυμπιακός – Άρσεναλ

Άλκμααρ – Λασκ

Μπριζ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λουντογκόρετς – Ίντερ

Άιντραχτ – Ζάλτσμπουργκ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μπενφίκα

Βόλφσμπουργκ – Μάλμε

Ρόμα – Γάνδη

Ρέιντζερς – Μπράγκα

Στις 20 Φεβρουαρίου τα πρώτα ματς, στις 27 οι επαναληπτικοί των ζευγαριών

