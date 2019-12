Ο Βραζιλιάνος χαφ των «κόκκινων διαβόλων» βρέθηκε... εγκλωβισμένος στο σημείο του κόρνερ με έντονη πίεση από αντίπαλο που είχε πέσει πάνω του να τον μαρκάρει.

Δίχως να περάσει τα όρια του αγωνιστικού χώρου και με πλάτη στην περιοχή, ο Περέιρα πέταξε τη μπάλα προς τα πίσω με τακουνιά και έκανε γρήγορη περιστροφή για να ξεφύγει από το μαρκάρισμα και να δημιουργήσει απειλητική κατάσταση για την εστία των Ολλανδών!

Στον επίσημο λογαριασμό του Europa League στα social media, του απένειμαν τον τίτλο της «ντρίμπλας της βραδιάς»...

Stuck in the corner? No problem for Andreas Pereira

Skill of the Day winner #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/iPGkTuTJ0k

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019