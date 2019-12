Πέρυσι, οι... ταλαιπωρημένοι «διαμαρτυρόμενοι» επέστρεψαν στις ευρωπαϊκής διοργανώσεις έπειτα από περίπου μια δεκαετία απουσίας από τα τουρνουά της UEFA.

Φέτος, γίνεται το επόμενο βήμα με τη συνέχιση της πορείας της ομάδας στο Europa League και το νέο έτος, αφού εξασφαλίστηκε η παρουσία στην επόμενη φάση.

Το 1-1 με τη Γιούνγκ Μπόις έβαλε τη Ρέιντζερς στην κλήρωση για την νοκ-άουτ φάση του θεσμού και είναι η πρώτη φορά έπειτα από το 2011 που η ομάδα της Γλασκώβης θα συμμετέχει σε τέτοιο σημείο σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από το 2011!

Την ίδια στιγμή, ο Στίβεν Τζέραρντ ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα. Και πως να τον αφήσουν να φύγει με τέτοια επιτυχία από τα πρώτα του βήματα στην προπονητική;

For the first time since 2011, Rangers will be playing European knockout football!

The Steven Gerrard effect pic.twitter.com/GuLGTd59lu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 12, 2019