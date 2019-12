Ο φορ των «διαμαρτυρόμενων» ευνοήθηκε από κόντρα στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Ελβετούς το βράδυ της Πέμπτης για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League και σκόραρε με δυνατό δεξί σουτ.

Τρέχοντας μπροστά στην εξέδρα για να πανηγυρίσει όπως του αρέσει να το κάνει, ο Μορέλος ζήτησε συγγνώμη και για το χαμένο πέναλτι στο old firm της περασμένης Κυριακής, όπου η Σέλτικ πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στη Σκωτία.

6 goals in 6 Europa league group stage games for Alfredo Morelos!

The pressure of this goal from the weekend and then Alfredo Morelos using his goal celebration to apologies pic.twitter.com/y9eUsgK7IU

