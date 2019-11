Επιστροφή στοιχήματος* στο Champions League ! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League κι αν καταφέρουν να πάρουν τη νίκη στο ματς της Πέμπτης, τότε θα εξασφαλίσουν και την πρωτιά στον όμιλό τους, με την Άλκμααρ ν' ακολουθεί και να κοντράρεται με την Παρτιζάν.

Τρεις οπαδοί της Γιουνάιτεντ θέλησαν να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία που είναι... once in a lifetime. Πήραν τον Υπερσιβηρικό και ταξίδεψαν 56 ώρες με το τρένο για να φτάσουν από τη Μόσχα στο Καζακστάν και να βρεθούν στο πλάι της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

After a gruelling 56-hour train journey from Moscow, our #MUTV trio have made it to Kazakhstan! pic.twitter.com/Yic3JkIGbL

— Manchester United (@ManUtd) November 27, 2019