Σέλτικ: Εντσάμ και οπαδοί έδωσαν την καλύτερη απάντηση στους φασίστες της Λάτσιο (pics)

Στο παιχνίδι του Celtic Park, οι φίλοι των «καθολικών» είχαν ετοιμάσει και παρουσιάσει ένα πανό με τον κρεμασμένο Μουσολίνι και το μήνυμα: «Ακολουθήστε το αφεντικό σας...».

Οι φίλοι της Λάτσιο είχαν κάνει πορεία στη Γλασκώβη και κυκλοφορούσαν στους δρόμους με υψωμένα τα χέρια κάνοντας ναζιστικούς χαιρετισμούς, πήραν όμως και την καταλληλότερη απάντηση... μέσα στο σπίτι τους.

Ο Εντσάμ σκόραρε στο 95', πανηγύρισε με τούμπα μιμούμενος τον αναποδογυρισμένο Μουσολίνι όταν κρεμάστηκε, ενώ, το ίδιο έκανε και μια παρέα οπαδών της ομάδας του Νιλ Λένον στις εξέδρες.

PHOTO | "A Black Frenchman scoring the winner against the Fascists and then does follow your leader does it get ant better" (Olivier Ntcham, Celtic) #LazioMerda pic.twitter.com/SwCXqgDYoM

— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 8, 2019