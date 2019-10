Ο Πεπέ με ένα φοβερό χτύπημα φάουλ στις καθυστερήσεις γύρισε... τούμπα το ματς χαρίζοντας τη νίκη στην Άρσεναλ επί της Γκιμαράες με 3-2. Παπασταθόπουλος και Ομπαμεγιάνγκ δεν αγωνίζονταν, αλλά το πανηγύρισαν με την ψυχή τους στην εξέδρα.

Aubameyang’s reaction to Pépé’s winner pic.twitter.com/UtadpCeQWx

— Pépé is going to be World Class (@Artekkers) October 24, 2019