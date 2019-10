Μαγκουάιρ: Ήταν αρχηγός και ξέχασε να πάει στο στρίψιμο του νομίσματος (vid)

Ο ακριβότερος αμυντικός στον κόσμο, φόρεσε το περιβραχιόνιο στη νίκη (1-0) των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στην Παρτιζάν, το βράδυ της Πέμπτης, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Προφανώς μη έχοντας συνηθίσει τη διαδικασία του αρχηγού που δίνει το «παρών» στο στρίψιμο του νομίσματος, έκανε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και τους διαιτητές να τον περιμένουν και να τον ψάχνουν.

Η αμηχανία του ήταν εμφανής στη διαδικασία για την κατοχή της μπάλας και την επιλογή της πλευράς του γηπέδου.

«Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό, το στρίψιμο του νομίσματος γινόταν στη σέντρα. Πέρασε καιρός από τότε...» έγραψε με δόση αυτοσαρκασμού ο Μαγκουάιρ στα social media.

Last time I did this you did the coin toss in the centre circle It’s been a long time. #LetMeOff #MUFC https://t.co/dvhPIoktMm

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 24, 2019