Ρόμα: Πέναλτι - σκάνδαλο με τη μπάλα να βρίσκει στο πρόσωπο του Σμόλινγκ! (pic & vid)

Οι «τζιαλορόσι», άφησαν δυο βαθμούς στο ματς με τη γερμανική ομάδα στο «Ολίμπικο» για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Σμόλινγκ στις καθυστερήσεις προσπάθησε να διώξει ένα γέμισμα προς την περιοχή της ομάδας του, η μπάλα τον βρήκε στο πρόσωπο, ο ρέφερι είδε... χέρι και έδειξε την άσπρη βούλα, με τη Γκλάντμπαχ να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

«Μιλήσαμε με το τιμ των διαιτητών μετά το τέλος του αγώνα και παραδέχθηκαν το λάθος που έγινε. Το αποδεχόμαστε και τους ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά τους και προχωράμε στο επόμενο ματς» ήταν η τρομερή ανάρτηση της Ρόμα στα social media, ενώ, για να κάνει και τον απαραίτητο χαβαλέ, έβαλε κι ένα αστείο βίντεο για να τονίσει την ανάγκη να εφαρμόζεται το VAR στο Europa League...

#ASRoma’s management spoke to the match officials after the game and they admitted that the decision to award the penalty was a mistake. We respect and thank them for their genuine honesty and now we focus on the next game. #ForzaRoma pic.twitter.com/tyPZlJxMxE

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 24, 2019