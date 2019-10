Έμερι: Σε εντός έδρας ματς για το Europa League... δεν τον κερδίζεις! (pic)

Ο Ουνάι Έμερι έχει κάτσει στον πάγκο, σε επίπεδο Europa League σε 78 ματς έχοντας πάρει τα 47 εξ αυτών, τα 19 έχουν λήξει ισόπαλα και έχει ηττηθεί μόλις 12 φορές.

Από τα παραπάνω τα 21 είναι εντός έδρας και έχει νικήσει τα 19 (σ.σ. 1 ισοπαλία και 1 ήττα). Μάλιστα, στο Λονδίνο, έχει βγει νικητής στα τελευταία έξι σερί ματς, ενώ τελευταία απώλειά του ήταν στις 8/11/2018 με την Σπόρτινγκ (0-0).

Ο Ισπανός τεχνικός έχει κατακτήσει τρεις φορές το Europa League με τη Σεβίλλη, ενώ με την Άρσεναλ έφτασε μέχρι τον τελικό αλλά ηττήθηκε από την Τσέλσι.

19/21 - Arsenal boss Unai Emery has won 19 of his last 21 home Europa League matches across spells with Sevilla and the Gunners (W19 D1 L1), including the last six in a row. Impressive. #UEL pic.twitter.com/vfuhS8CgWL

