Άρσεναλ: Όρμηξαν οι Τίρνεϊ, Γκεντουζί και Μπεγερίν για ένα φάουλ! (vid)

Η Άρσεναλ έφτασε άνετα στο τελικό 4-0 επί της Σταντάρ Λιέγης το βράδυ της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με το θέαμα που παρουσίασαν οι πιτσιρικάδες του Έμερι να παρουσιάζουν θετικότατη εικόνα.

Ο Μαρτινέλι, που πέτυχε δυο εντυπωσιακά γκολ, δέχθηκε μαρκάρισμα από πίσω στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αντίπαλός του πέταξε και δυο «γαλλικά» από πάνω του και αμέσως οι Τίρνεϊ, Γκεντουζί και Μπεγερίν έτρεξαν για τσαμπουκά!

My favourite moment from today's game; Tierney, Guendouzi and Bellerin all coming to back the beef after Martinelli got fouled. Future captains pic.twitter.com/hfeuFfGrZS

— Arsenalian (@Arsenalian6) October 4, 2019