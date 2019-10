Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο της εκτός έδρας νίκης (4-1) των Αζέρων, οι οποίοι ωστόσο ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τη σημαία της Αρμενίας που αντίκρισαν στο drone το οποίο περιφερόταν πάνω από το γήπεδο και μάλιστα σε πολύ χαμηλό ύψος...

Οι εκνευρισμένοι παίκτες της Καραμπάκ πήραν τη μπάλα κι άρχισαν να την κλωτσούν ψηλά για να ρίξουν το drone, αν και οι προσπάθειές τους ήταν τρομερά αποτυχημένες...

Το παιχνίδι σταμάτησε για περίπου 15 λεπτά και όταν άρχισε ξανά, οι φιλοξενούμενοι πήραν μεγάλη νίκη στο Λουξεμβούργο.

Drone Flying Artsakh Flag Over Today’s FC Qarabagh (Azerbaijan) vs. Dudelange soccer match caused a suspension of the game. pic.twitter.com/HfgTJjCexB

— Zartonk Media (@ZartonkMedia) October 3, 2019