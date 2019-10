Φέγενορντ: Απίστευτος οπαδός, άνοιξε η μύτη του και συνέχισε να φωνάζει συνθήματα! (vid)

Δυο φίλοι άρχισαν να παίζουν και επειδή οι άντρες... παραμένουν πάντοτε παιδιά, ο ένας εξ αυτών χτύπησε στη μύτη με αποτέλεσμα αυτή ν' ανοίξει και ν' αρχίσει να τρέχει αίμα.

Βρήκε αμέσως ορισμένα χαρτομάντηλα για να βάλει στο σημείο και συνέχισε να φωνάζει συνθήματα για την ομάδα του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα!

Γιατί στο κάτω – κάτω, εφτά κι οχτώ και εννιά και δέκα φορές να «πέσεις», άλλες τόσες συν μια παραπάνω θα σηκώνεσαι!

I get knocked down, but I get up again, nothing's ever gonna keep me down pic.twitter.com/UcvHwzbeAg

— B/R Football (@brfootball) October 3, 2019