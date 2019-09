Ο Εζίλ, στο ξεκίνημα της σεζόν κλήθηκε να ξεπεράσει τον ψυχολογικό αντίκτυπο της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκε μαζί με τον Κολάσινατς από ληστές που ήθελαν να του πάρουν το βαν.

Έπειτα, αντιμετώπισε μια ίωση και έμεινε πίσω σε επίπεδο προπονήσεων και αγωνιστικής ετοιμότητας.

Απέναντι στη Γουότφορντ την περασμένη Κυριακή έπαιξε 70 λεπτά στο ισόπαλο (2-2) ματς του Vicarage Road και παρ' όλα αυτά, ο Έμερι τον άφησε πίσω μαζί με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο!

Δείτε το βίντεο:

Unai Emery's surprise admission that @MesutOzil1088 needs to be rested for @Arsenal's opening Europa League game...

...The German has played just 71 minutes so far this season pic.twitter.com/ESyYdvPthf

— Hayters TV (@HaytersTV) September 18, 2019