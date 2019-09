ΟΦΗ: Θυμήθηκε το ευρωπαϊκό... ντεμπούτο με τη Χάιντουκ Σπλιτ (vid)

17/09/1986 - Σαν σήμερα ο ΟΦΗ έδωσε τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας του, κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ, με την ομάδα μας να παίρνει τη νίκη με γκολ του Γιώργου Βλαστού. #oficrete #oficretefc #ofifc #ofihistory #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete

