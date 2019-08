Με δεδομένες τις 22.154 «κλειστές» θέσεις από τα διαρκείας, ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες, είναι πολύ μικρός για να καλύψει τις ανάγκες των φίλων του ΠΑΟΚ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ετοιμάζονται για την κρίσιμη ρεβάνς με την Σλόβαν το βράδυ της Πέμπτης (20:00 - PAOK TV) για τα πλέι οφ του Europa League, μια ρεβάνς η οποία θα διεξαχθεί στην κατάμεστη Τούμπα, καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν σήμερα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Toumba Stadium is sold out for the game against @SKSlovan! #PAOKSKSB #UEL #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/YqFQ2pA0ZO

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 27, 2019