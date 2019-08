Γουλβς: Ζότα και Χιμένες καθήλωσαν στο γκολ της βραδιάς (vid)

Οι «λύκοι» κατάφεραν να προκριθούν στα playoffs των προκριματικών όπου και θα κοντραριστούν με την Τορίνο, απολαμβάνοντας δυο πολύ άνετες νίκες επί της Πιούνικ την τελευταία εβδομάδα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ζότα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0, πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ της βραδιάς και το πιο εντυπωσιακό του ματς στο «Μολινό», με τον Ραούλ Χιμένες να του σκάβει τη μπάλα στην πλάτη της άμυνας και τον σκόρερ να γυρίζει το ανάποδο ψαλίδι για να βρει δίχτυα.

That's a beauty! After a delightful chipped ball by Raul Jimenez, Diogo Jota hits home a bicycle kick to put Wolves 4-0 up on the night against Pyunik. Beautiful. #WWFC pic.twitter.com/vJdeoE5qPr

— TugaScout (@TugaScoutPT) August 15, 2019