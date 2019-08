ΑΕΚ-Κραϊόβα: Ενδεχόμενο να γίνουν χωρίς κόσμο και τα δύο ματς! (vid)

Η ομάδα από την Κραϊόβα, προκρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι απέναντι στους Μαγυάρους, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του διαιτητή από φωτοβολίδα και την ημίωρη διακοπή του αγώνα. Οι Ρουμάνοι θα βρεθούν στον δρόμο της ΑΕΚ στον Τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και όλα δείχνουν ότι θα βιώσουμε κάτι πρωτοφανές.

Να γίνουν και τα 2 ματς χωρίς κόσμο. Θυμίζουμε ότι η Ένωση είναι από πέρσι τιμωρημένη λόγω των επεισοδίων που προκάλεσαν οι οπαδοί τους στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στον Άγιαξ! Όμως πλέον θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η καμπάνα της ΟΥΕΦΑ προς την Κραϊόβα κάτι που σημαίνει ότι στην αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης ίσως στερηθεί την βοήθεια των φιλάθλων της. Κάπως έτσι ουσιαστικά θα... ρεφάρει και το μειονέκτημά της η ΑΕΚ!

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019