«Πόλεμος» με οπαδούς της Κρακόβια (vid)

Το Europa League άρχισε και μαζί ήρθε και η... βία! Τι και αν η Λέφσκι Σόφιας αγωνίζεται στη Μπρατισλάβα με τη Ρουζομπέροκ, οι Βούλγαροι οπαδοί έδωσαν ραντεβού... μάχης με αυτούς της Κρακόβια (υποψήφια αντίπαλος του Ατρομητου) και του Αγιαξ! Ολλανδοί και Πολωνοί συμμάχησαν και μετέτρεψαν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Σλοβακίας σε... ρινγκ. Το αποτέλεσμα; Η αστυνομία συνέλαβε 51 Βούλγαρους, 41 Πολωνούς, 15 Ολλανδούς, ενώ 17 οπαδοί διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο!

Surreal video footage of last night's clashes between fans of Levski and Cracovia, allegedly joined by Ajax ultras, in the old town of Bratislava (especially with that music background). Looks like a civil war... pic.twitter.com/DYFKza4L62

mshumanov (@shumansko) July 11, 2019