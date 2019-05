Εντέν Αζάρ: Κλείνει τον μπλε κύκλο στην ώρα του...

Τορόντο Ράπτορς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με αξεπέραστο Live Στοίχημα και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Βέλγος αστέρας που αναμφίβολα μπορεί να μπει πολύ εύκολα, κλωτσώντας την πόρτα κι όχι από κάποιο... παράθυρο, στην κουβέντα για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή, επιβεβαιώνει την δυσάρεστη θεωρία πως όλα τα καλά έχουν τέλος.

Το τέλος αυτό, στην προκειμένη, έρχεται στη σχέση του Εντέν Αζάρ με την Τσέλσι έπειτα από μια απόλυτα επιτυχημένη 7ετία για τον ποδοσφαιριστή σε επίπεδο διακρίσεων και συνεισφοράς στην ομάδα. Από το 2012, λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League με την τρομερή προσπάθεια των Λονδρέζων στο Μόναχο, ο Εντέν Αζάρ δεν... δείλιασε στιγμή στο υψηλότατο επίπεδο που βρέθηκε αμέσως έχοντας αποδεχθεί την πρόταση της Τσέλσι ώστε ν' αφήσει τη Λιλ.

Από το περασμένο καλοκαίρι, όταν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο βρέθηκε πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρηση από την Τσέλσι, ο Βέλγος αστέρας – που φυσικά πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση της 3ης θέσης από τους «κόκκινους διαβόλους» στη διοργάνωση της Ρωσίας – παρέμεινε στα μπλε και... έκανε την καλύτερη σεζόν της θητείας του στο κλαμπ.

Οι αριθμοί του σε γκολ και ασίστ ήταν οι κορυφαίοι που έχει επιδείξει σε αυτά τα 7 χρόνια της κοινής του πορείας με τους «μπλε» του Λονδίνου, για να γίνει εκείνος που σκόραρε το κρίσιμο πέναλτι στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Άιντραχτ και πέτυχε δυο γκολ (έχοντας και μια ασίστ) στον μεγάλο τελικό του Μπακού.

Όταν το πράγμα άρχισε να ζορίζει προς το φινάλε της σεζόν και οι ερωτήσεις για το μέλλον του απασχολούσαν μόνιμα τις συνεντεύξεις που παραχωρούσε, ο Αζάρ φρόντιζε κάθε φορά ν' αφήνει τη σκόνη να πέφτει και να μην την αφήνει να αιωρείται. Ήθελε να αφήσει το θέμα στην άκρη όσο περισσότερο μπορούσε μέχρι να περάσει και ο τελικός του Europa League και το έκανε με επιτυχία. Κάθε φορά που μιλούσε, το έκανε με τρόπο που φανέρωνε απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία που φέρεται να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Τσέλσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαπραγματεύονται – αν δεν έχουν ήδη συμφωνήσει – για το ποσό έναντι του οποίου ο ποδοσφαιριστής θα μετακομίσει στην Ισπανία.

Η αναφορά πως «ναι, μάλλον αυτό ήταν το αντίο... Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα το μάθετε όλοι», προκάλεσε παγωμάρα στους οπαδούς των «μπλε», όσο κι αν το περίμεναν και πίστευαν πως είχαν αρχίσει να συμβιβάζονται με την ιδέα της απώλειας του Εντέν Αζάρ. Πως, όμως, να συμβιβαστείς με κάτι που ακόμα και την τελευταία στιγμή αποδεικνύει την τεράστια ποιότητα και προσφορά του, με δυο γκολ και μια ασίστ μέσα σε ένα ημίχρονο σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

